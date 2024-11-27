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لبنان

عن "وقف إطلاق النار".. ماذا أعلن وزير الدفاع من السرايا؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:37
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حضرَ وزير الدفاع الوطني موريس سليم، اليوم الأربعاء، إلى السّرايا الحكومي في بيروت للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث وقف إطلاق النار.
 
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وفي تصريحٍ له، قال سليم إنَّ "ما يهمّنا من اتفاق وقف إطلاق النار ألّا يمسّ بالسيادة الوطنية وأن يحفظ أمن شعبنا والجيش سيقوم بكل ما يلزم لتطبيق الخطة".
 

وتابع: "قائد الجيش سيعرض اليوم خطة انتشار الجيش في الجنوب ولا اختلاف بيني وبينه باستنثاء الأمور التي تخرج عن الدستور"، وغير هيك نحن واحد لصون البلد".
 

ورداً على الكلام عن حرية التحرّك الإسرائيلي في لبنان، قال سليم: "الاتفاق بما نُشر عنه في الـ13 بنداً لا ينص على هذا الموضوع ونحن لن نقبل به وما هو منصوص في الاتفاق هو حق الدفاع عن النفس".
 
 

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