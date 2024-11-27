بعد اللغط حول مصيره.. اول صورة لوفيق صفا 

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا من الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي اول اطلالة له عقب الغارة التي زعم الجيش الاسرائيلي انها كانت تستهدفه في منطقة راس النبع.

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