ينشرُ "لبنان24" النسخة النهائية لإتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

وينصّ القرار على أن وقف إطلاق النار يبدأ عند الساعة 4 فجراً بتوقيت بيروت، مشيراً إلى أنه على الحكومة اللبنانية منع حزب الله وكافة الجماعات المسلحة الأخرى من تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل، في حين أن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ أي هجمات ضد أهداف في لبنان تشمل المدنيين، منشآت عسكرية أو مرافق أخرى.

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