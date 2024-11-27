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لبنان

النسخة النهائية.. إليكم النص الكامل لـ"إتفاق وقف إطلاق النار"

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:17
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ينشرُ "لبنان24" النسخة النهائية لإتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والذي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.
 
 
وينصّ القرار على أن وقف إطلاق النار يبدأ عند الساعة 4 فجراً بتوقيت بيروت، مشيراً إلى أنه على الحكومة اللبنانية منع حزب الله وكافة الجماعات المسلحة الأخرى من تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل، في حين أن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ أي هجمات ضد أهداف في لبنان تشمل المدنيين، منشآت عسكرية أو مرافق أخرى.
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ويؤكد القرار على أن لبنان وإسرائيل سيُطبقان القرار 1701 لإتمام السلام والأمن بعيداً عن العنف.
 
 
للإطلاع على النص الكامل.. إضغط هنا
 
 
 
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