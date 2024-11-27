قبل جلسة الحكومة.. ميقاتي التقى عون وبحثا خطة تعزيز انتشار الجيش جنوباً

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا واطلع منه على الوضع الامني وخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

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