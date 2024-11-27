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لبنان

قبل جلسة الحكومة.. ميقاتي التقى عون وبحثا خطة تعزيز انتشار الجيش جنوباً

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:31
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا واطلع منه على الوضع الامني وخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.
 
 
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