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لبنان

"سنعتقل أي شخص يهددنا".. تهديدٌ إسرائيلي جديد للبنان بعد "وقف النار"!

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:49
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زعمَ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أنَّ عناصر من "حزب الله" دخلوا قرية كفركلا اللبنانية هذا الصباح، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من سريان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
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وقال كاتس إنّ هذا الأمر "يشكل انتهاكاً للاتفاق بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيعتقل أي شخصٍ لبناني من حزب الله يقترب من كفركلا"، وأضاف: "إذا كان أي شخص يعرض الجيش الإسرائيلي للخطر، فيجب أن يتعرّض للأذى". 
 
 
وكان موقع واللا الاسرائيلي أشار الى أن عناصر من حزب الله وصلوا إلى بلدة كفركلا الحدودية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار من أجل إبعادهم.
 
وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على موقع اكس: "بتوجيه من المستوى السياسي دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ صباح اليوم (الأربعاء) في تمام الساعة 04:00 حيث يعمل جيش الدفاع وفقًا اليه".
 
وتابع: "قوات جيش الدفاع متمركزة في مواقعها جنوب لبنان، وخلال الساعة الأخيرة رصدت عدة مركبات داخل الأراضي اللبنانية تقل مشتبه فيهم داخل منطقة محظورة على الحركة حيث أطلقت القوات النار لمنع وصولهم إلى المنطقة، مما أجبرهم على الابتعاد".

وقال: "سلاح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان، ومنظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى. حتى هذه اللحظة، لم يطرأ تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وجيش الدفاع سيتحرك ضد كل من يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يسمح المساس بأمن مواطني إسرائيل".
 
 

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