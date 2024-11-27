إعادة فتح الطريق التي تربط قضاء حاصبيا بمرجعيون أمام السيارات

اعيد فتح الطريق التي تربط قضاء حاصبيا بقضاء مرجعيون أمام السيارات.



وقام الجيش برفقة قوات اليونيفل بردم الحفرة التي نتجت عن القصف الجوي المعادي للطريق.

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