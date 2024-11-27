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لبنان

إعادة فتح الطريق التي تربط قضاء حاصبيا بمرجعيون أمام السيارات

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:45
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اعيد فتح الطريق التي تربط قضاء حاصبيا بقضاء مرجعيون أمام السيارات.

وقام الجيش برفقة قوات اليونيفل بردم الحفرة التي نتجت عن القصف الجوي المعادي للطريق.
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