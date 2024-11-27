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لبنان

الأردن رحّب باتفاق وقف النار في لبنان: لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية

Lebanon 24
27-11-2024 | 05:06
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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة برعاية أميركية-فرنسية، خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة "دعم المملكة للبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان". 

وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع".

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