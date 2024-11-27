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لبنان

وسط تحليق مكثف للاستطلاع الإسرائيلي.. فتح الطرق المقطوعة في الجنوب

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:10
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قام الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور بأعمال فتح الطرقات وازالة الركام من طرق صور التي دمرتها الغارات الاسرائيلية.

أشرف على عملية رفع الأنقاض وفتح الطرقات رئيس بلدية صور حسن دبوق الذي قال: "اننا بدأنا العمل في ارفع الأنقاض وازالة الركام من طرقات واحياء صور، ومباني دمرت كليات وشوارع تغيرت معالمها".

اضاف:" نحن بصدد العمل مع المعنيين و هيئة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور والصليب الأحمر والجيش وكشافة الرسالة الاسلامية للإسعاف الصحي من اجل رفع الأنقاض والدمار من الشوارع ".

وقال:" ان نسبة الدمار في صور بلغت خمسين بالمئة عدا عن ضرر المنازل والاحياء السكنية والطرقات وتحطم السيارات وزجاج الابنية وأثاث المنازل وغيرها ".
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منذ ساعات الصباح الاولى تشهد منطقة العرقوب حركة سير كثيفة، بحيث تعمل الجرافات التابعة لاتحاد بلديات العرقوب، وجرافات وزارة الاشغال على فتح الطرق المقطوعة، لتسهيل حركة المرور أمام العائلات العائدة الى بيوتها، في ظل تحليق مكثف للاستطلاع المعادي في اجواء المنطقة.
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بالتوازي، قام الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور بأعمال فتح الطرقات وازالة الركام من طرق صور التي دمرتها الغارات الاسرائيلية.

وأشرف على عملية رفع الأنقاض وفتح الطرقات رئيس بلدية صور حسن دبوق الذي قال: "اننا بدأنا العمل في ارفع الأنقاض وازالة الركام من طرقات واحياء صور، ومباني دمرت كليات وشوارع تغيرت معالمها".

أضاف:" نحن بصدد العمل مع المعنيين و هيئة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور والصليب الأحمر والجيش وكشافة الرسالة الاسلامية للإسعاف الصحي من اجل رفع الأنقاض والدمار من الشوارع ".

وقال:" ان نسبة الدمار في صور  بلغت خمسين بالمئة عدا عن ضرر المنازل والاحياء السكنية والطرقات وتحطم السيارات وزجاج الابنية وأثاث المنازل وغيرها ". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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