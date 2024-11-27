تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة إبل السقي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 27/11/2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة إبل السقي – الجنوب".

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