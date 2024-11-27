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لبنان
بري تلقى التهاني على وقف العدوان وبحث التطورات مع الفرزلي
Lebanon 24
27-11-2024
|
07:19
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي حيث تم عرض للتطورات العامة وآخر المستجدات السياسية .
على صعيد آخر، تلقى بري رسالة من رئيسة مجلس الشيوخ للبرلمان الكندي ريمون غانييه .
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كما تلقى إتصالات هاتفية من: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب،شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى ، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، توجهوا فيها بالتهنة على الجهود التي أثمرت وقفا للعدوان الاسرائيلي على لبنان.
وللغاية نفسها، تلقى الرئيس بري سيلا من الإتصالات من عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ومن قيادت سياسية وفعاليات روحية واغترابية وإقتصادية .
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