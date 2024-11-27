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لبنان

الحشيمي شكر للصحافيين تغطيتهم العدوان

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:30
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توجه النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان إلى "الصحافيين الشجعان، حراس الكلمة الحرة وأصحاب الرسالة السامية"، قائلا: "في ظل الحرب القاسية التي ألمت بلبنان وأثقلت كاهل اللبنانيين، كنتم أنتم السباقون إلى الصفوف الأمامية، تنقلون المعاناة لحظة بلحظة وتوثقون العدوان الإسرائيلي الوحشي وآثاره، لتظهروا للعالم بشاعة الدمار والخراب الذي أصاب أرضنا وقلوبنا والقتل والتهجير الذي عانى منه شعبنا الصامد. بينما كان الأهالي يجبرون على ترك منازلهم ويتحملون أوجاع التهجير والخوف، كنتم أنتم تتحملون المخاطر وتواجهون التحديات بلا خوف أو تردد، لتكشفوا الحقائق وتنقلوا الصورة بأمانة وشفافية. لقد كان دوركم أكثر من مجرد مهنة، بل تضحية جسدت أسمى معاني الانتماء والإنسانية. إن جهودكم تظل شاهدا على التزامكم الوطني والمهني"، داعيا الله لـ"أن ينهي هذه الحروب سريعا وأن تشرق شمس السلام على وطننا الحبيب"، متمنيا أن "تظلوا دائماً صوتاً للحقيقة ومنارة للحرية، فأنتم نبض المجتمع وضميره الحي كل الشكر والاعتزاز بجهودكم".
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