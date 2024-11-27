لماذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان؟

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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القبول بوقف إطلاق النار تباينت.وأشارت إلى أنه بعد عام من القتال، مخازن الأسلحة بدأت في التناقص في إسرائيل، وجنود الاحتياط منهكون، فيما سيعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وذكرت أنّ "أهداف حرب نتنياهو ضد حزب الله كانت دوماً أكثر تواضعاً من النصر الكامل، الذي سعى إلى تحقيقه ضد حماس في غزة".وفي هذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى ما قاله ياكوف أميدرور مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو: "حزب الله ليس حماس. ولا نستطيع أن ندمره بالكامل. لم يكن ذلك ضمن الخيارات المطروحة. لبنان كبير للغاية. وحزب الله قوي للغاية".وتابع قائلاً إنّ اتفاق وقف إطلاق النار هذا "ليس الحلم الذي راود العديد من الإسرائيليين". لكن أميدرور سلط الضوء على مخزونات الذخيرة المتضائلة لدى إسرائيل والضغوط على جنود الاحتياط الذين يقاتلون منذ أشهر. وقال: "إسرائيل لا تستطيع تحمل عام آخر من الحرب على نطاقها الحالي في الشمال.وبحسب شخصين مطلعين على مداولات الحكومة الإسرائيلية، فإن السياسة الداخلية الأميركية لعبت دوراً حاسماً في توقيت الاتفاق ومضمونه. (الميادين)