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لبنان

القصيفي استنكر استهداف الصحافيين في الخيام

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:58
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 استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إقدام جنود الاحتلال على إطلاق النار على مجموعة من الصحافيين والمراسلين في بلدة الخيام، فاصيب كل من مراسل " الاسوشيتد برس" الزميل محمد الزعتري ومراسل " سبوتنيك" عبد القادر الباي بجراح مختلفة ، استوجبت نقلهما إلى مستشفى مرجعيون للمعالجة".
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واكد إن" هذه الحادثة المدانة لا تنفصل عن سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين منذ الثامن من تشرين 2023 حتى اليوم وكان من نتائجها الدامية إرتقاء ما يزيد على اثني عشر منهم ، عدا العشرات الذين اصيبوا باعاقات دائمة او جراح بليغة. اننا نضع هذه الحادثة أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب،لتبيان مقدار التمادي الصهيوني في ضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط والتنكر لابسط قواعدها بالامتناع عن التعرض للاعلاميين في مناطق الحروب والنزاعات. وإن ما جرى مع مجموعة الصحافيين والاعلاميين ، وخصوصا مع الزميلين الزعتري والباي، يعد اول خرق لاطلاق النار".

وختم القصيفي مجددا ادانته واستنكاره الحادثة، باسم مجلس النقابة والنقابة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".
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