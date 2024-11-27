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لبنان

نقيب المهندسين يؤكّد استعداد النقابة للتعاون في الكشوفات الفنية والانشائية

Lebanon 24
27-11-2024 | 09:16
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توجه نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ، في بيان، بالتهنئة من "اللبنانيين عموما على قرار وقف اطلاق النار بعد حرب مشؤومة نالت من البشر ضحايا وشهداء وجرحى وطالت من  الحجر والممتلكات خرابا ودمارا".
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وحيا الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن من خلال مواجهة العدوان الاسرائيلي وممارساته. 

كما توجه النقيب حنا الى الجنوبيين والبقاعيين  واهالي بيروت والضاحية العائدين الى بيوتهم وارزاقهم، بـ"ضرورة توخي الحذر من الابنية التي تعرضت للقصف التدميري بحيث تحتاج الى الكشف الانشائي الفني اللازم درءا للمخاطر"، مذكرا بالكتاب الذي وجهته النقابة الى وزير الداخلية بطلب التعميم على المحافظات والبلديات ب"ضرورة اجراء الكشف الفني الفوري اللازم على الابنية المتضررة والابنية المجاورة لها حفاظا على امن المواطنين وسلامتهم"، مبديا استعداد النقابة الكامل للتعاون في الكشوفات الفنية والانشائية المطلوبة ضمن آلية مشتركة مع المراجع الرسمية المعنية".

ودعا حنا  كل "من يرغب من الزملاء المهندسين بالمساعدة الى التواصل مع النقابة لتحديد المهمات المطلوبة في شقها الهندسي المتكامل". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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