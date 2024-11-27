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لبنان

افتتاح معبر جوسية لتسهيل عودة اللبنانيين

Lebanon 24
27-11-2024 | 09:52
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 أكدت ادارة معبر جوسية في بيان اليوم افتتاح المعبر الواقع  في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي بشكل إسعافي لتسهيل عودة النازحين اللبنانيين.
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