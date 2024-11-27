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لبنان

رابطة الأساتذة: دعوة لإعادة النظر بالخطة التربوية بعد وقف الحرب

Lebanon 24
27-11-2024 | 10:05
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تقدمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) في بيان، من "اللبنانيين عموما وأهالي الضحايا والشهداء والجرحى والنازحين خصوصا، بالعزاء والمواساة والتمني بالشفاء، وإعادة بناء كل مخلفات الحرب، والأمل بغد أفضل، عساها تكون الحرب الاخيرة على وطننا وشعبه، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وبدء لملمة جراحات الوطن وأبنائه وعودة النازحين إلى ديارهم بعد حرب إسرائيلية ضروس على وطننا الحبيب".
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ودعت "وزير التربية إلى إعادة النظر بالخطة التربوية التي انطلقت في ٤ تشرين الثاني، بكل ما تتضمنه، بدءا من تقليص المناهج والدوام وعدد أيام التدريس، وصولا إلى دفع بدل الإنتاجية ٦٠٠ دولار التي كانت قيد البحث قبل الحرب، مرورا بحسم ملف أساتذة المستعان بهم وتنظيم عقودهم، وكذلك أساتذة الارشاد الذين تبخرت ساعاتهم، فالحرب على لقمة العيش تكاد تكون أكثر إيلاما من الحرب مع العدو".

وأشادت الرابطة بـ"الاحتضان الوطني الكبير بين اللبنانيين، الذي أدى الى تلاحم الانسان مع أخيه في الوطن مما حمى الوطن، كل الوطن"، آملة حلول "سنوات خير على لبنان وشعبه أجمع". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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