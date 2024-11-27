الحاج حسن: معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستستمر

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زار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل"، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، برفقة النواب علي المقداد، ينال صلح، وملحم الحجيري، وعدد من المسؤولين، مدافن الشهداء في بعلبك، حيث قرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.وفي كلمة ألقاها، شدد الحاج حسن على أهمية الصمود الوطني اللبناني الذي أسقط أهداف العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن اختيار زيارة "مجنة الشهداء" في بعلبك يأتي تكريمًا لكل من ضحى من أجل الوطن، سواء كانوا من المقاومة، الجيش، الطواقم الطبية، أو المدنيين.ووجه الحاج حسن تحية إلى الشعب اللبناني الذي أظهر تضامنًا كبيرًا في احتضان النازحين وتوفير الدعم لهم، مشيرًا إلى أن عودة النازحين بدأت منذ ساعات الفجر، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه العودة بداية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.وأثنى على دور القيادات اللبنانية، من الرئيس نبيه بري الذي قاد الصمود السياسي، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والفرق السياسية التي وقفت ضد العدوان، مؤكدًا على أهمية استمرار معادلة الشعب والجيش والمقاومة لضمان استقرار البلاد.واختتم الحاج حسن بالقول إن المقاومة ستبقى ثابتة، وأن لبنان سيبقى وطنًا لجميع أبنائه. وأكد على أهمية الحوار والتلاقي بين اللبنانيين لتجاوز الخلافات السياسية وبناء الوطن ومؤسساته على أسس متينة، معربًا عن ثقته بمستقبل لبنان وقدرته على تجاوز المحن.