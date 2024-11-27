Advertisement

لبنان

الحوت: هذه الاولويات تنتظرنا بعد توقف العدوان

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1284880-638683310847557651.png
Doc-P-1284880-638683310847557651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار النائب عماد الحوت، اليوم الاربعاء، الى ان "هناك مجموعة من الاولويات تنتظرنا بعد توقف العدوان منها تضميد جراح النازحين، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات ووضع خطة للإعمار".


وكتب الحوت عبر حسابه على منصة "أكس": "كل التحية للجيش اللبناني لما قدّم من شهداء أثناء العدوان ولدوره في حماية الأرض والشعب بعد وقف إطلاق النار.
Advertisement

كل التحية للشعب اللبناني على صموده في وجه إجرام العدو وتضامنه في التعامل مع النزوح الذي أراده العدو الاسرائيلي سبباً للفتنة فكان سبباً للتعبير عن التضامن والوحدة الوطنية.

كل التحية والدعاء بالرحمة لمن سقى تراب بلاده بدمه سواءً على الحدود مدافعاً عن بلده وقريته في مواجهة احتلال العدو وعدوانه، أو لمن سقط في أي منطقة من مناطق لبنان ظلماً وعدواناً نتيجة جرائم العدو.

اليوم، وبعد توقف العدوان، هناك مجموعة من الاولويات تنتظرنا:

⁃ تضميد جراح النازحين

- انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات.

⁃ وضع خطة للإعمار

- إقرار استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية، فالعدو الاسرائيلي غادر ولا يؤمن جانبه.

⁃ النهوض بلبنان من خلال محاربة الفساد، واستقلالية القضاء، وإعادة الحقوق للمودعين، واستراتيجية اقتصادية منتجة ومستدامة.

الظرف الحالي هو أنسب الظروف لحوار عميق وجدي وصريح بين اللبنانيين، نتفق من خلاله على رؤية وطنية مشتركة ونتعاون من خلاله على الدفاع عن سيادته والحفاظ على استقراره وازدهاره وبنائه على أسس سليمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2024-11-27
14:01 | 2024-11-27
14:00 | 2024-11-27
13:47 | 2024-11-27
13:46 | 2024-11-27
13:38 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24