الحوت: هذه الاولويات تنتظرنا بعد توقف العدوان

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أشار النائب عماد الحوت، اليوم الاربعاء، الى ان "هناك مجموعة من الاولويات تنتظرنا بعد توقف العدوان منها تضميد جراح النازحين، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات ووضع خطة للإعمار".وكتب الحوت عبر حسابه على منصة "أكس": "كل التحية للجيش اللبناني لما قدّم من شهداء أثناء العدوان ولدوره في حماية الأرض والشعب بعد وقف إطلاق النار.كل التحية للشعب اللبناني على صموده في وجه إجرام العدو وتضامنه في التعامل مع النزوح الذي أراده العدو الاسرائيلي سبباً للفتنة فكان سبباً للتعبير عن التضامن والوحدة الوطنية.كل التحية والدعاء بالرحمة لمن سقى تراب بلاده بدمه سواءً على الحدود مدافعاً عن بلده وقريته في مواجهة احتلال العدو وعدوانه، أو لمن سقط في أي منطقة من مناطق لبنان ظلماً وعدواناً نتيجة جرائم العدو.اليوم، وبعد توقف العدوان، هناك مجموعة من الاولويات تنتظرنا:⁃ تضميد جراح النازحين- انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات.⁃ وضع خطة للإعمار- إقرار استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية، فالعدو الاسرائيلي غادر ولا يؤمن جانبه.⁃ النهوض بلبنان من خلال محاربة الفساد، واستقلالية القضاء، وإعادة الحقوق للمودعين، واستراتيجية اقتصادية منتجة ومستدامة.الظرف الحالي هو أنسب الظروف لحوار عميق وجدي وصريح بين اللبنانيين، نتفق من خلاله على رؤية وطنية مشتركة ونتعاون من خلاله على الدفاع عن سيادته والحفاظ على استقراره وازدهاره وبنائه على أسس سليمة".