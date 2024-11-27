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لبنان

بيان لمدير عام مرفأ بيروت.. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
27-11-2024 | 12:32
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وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في بيان اليوم الاربعاء، إلى "جميع الموظفين والعاملين والوزارات المعنية وكل النقابات المتعاملة مع الإدارة رسالة شكر وتقدير لجهودهم الاستثنائية وتفانيهم الذي تجاوز حدود الواجب، في أصعب الظروف التي شهدها لبنان".
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وقال: "لقد كانت الفترة الماضية قاسية وأليمة بكل المقاييس، لكنكم أثبتم، بإصراركم وحضوركم إلى مراكز عملكم، روحا عالية من المسؤولية والانتماء، حتى في ظل فقدان البعض منكم لذويهم ومنازلهم والبعض الآخر واجه تحديات أخرى جسيمة.  إن التزامكم العميق ضمان استمرارية عمل المرفأ ودوره الحيوي، في ظل هذه الأزمات، ليس مجرد أداء واجب، بل هو شهادة حية على قدرتكم على الصمود وإيمانكم بمسؤولياتكم تجاه وطنكم".
 
 
وتابع: "جهودكم ساهمت في تمكين المرفأ من العمل ٢٤ ساعة متواصلة خلال الفترة العصيبة التي مرت على لبنان. كما نتوجه بخالص الامتنان إلى الجيش وكل الأجهزة الأمنية لدورهم الفاعل في حماية المرفأ وضمان سير العمل فيه خلال هذه الظروف الدقيقة. نعدكم بأننا سنبقى إلى جانبكم، وسنعمل على أن يبقى مرفأ بيروت شريانا حيويا في خدمة هذا الوطن. فلكم منا كل التقدير على روحكم العالية وعطائكم، أنتم الأبطال والجنود المجهولين".
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