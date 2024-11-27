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لبنان

الحواط: ها هم اليوم يعلنون القبول بتطبيق الـ "1701" بالنسخة الإسرائيلية

Lebanon 24
27-11-2024 | 13:20
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كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، اليوم الأربعاء، عبر منصة "إكس": "وصلنا إلى اليوم التالي بعد كارثة كبيرة كان يمكن تجنّبها بسهولة بتطبيق القرار 1701 الذي طالبنا مراراً بضرورة تطبيقه بكامل مندرجاته منذ إقراره حتى اليوم ، لتأمين الحماية للبنان واللبنانيين".
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تابع: "وها هم اليوم يعلنون القبول بتطبيق الـ 1701 بالنسخة الإسرائيلية بعد كل الدمار والخراب والقتل والتشريد" .

وأشار حواط إلى أنّه: "نريد استخلاص الدرس المطلوب والعبر مما جرى ، وألا نكرّر السياسات نفسها. قلنا: في اليوم التالي لا سلاح خارج إطار الشرعية ولا تنازل قيد أنملة عن ذلك"، معتبراً أنّ "المواجهة مستمرة حتى التطبيق الشامل لحصرية السلاح وبناء الدولة القوية ومؤسساتها والإلتزام بالدستور والقوانين".

ختم: "هذا هو الحل الوحيد لمستقبل وطننا، والحماية للبنان واللبنانيين. متمسكون بهذه الخلاصة اليوم وكل يوم".
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