الحواط: ها هم اليوم يعلنون القبول بتطبيق الـ "1701" بالنسخة الإسرائيلية

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تابع: "وها هم اليوم يعلنون القبول بتطبيق الـ 1701 بالنسخة الإسرائيلية بعد كل الدمار والخراب والقتل والتشريد" .وأشار حواط إلى أنّه: "نريد استخلاص الدرس المطلوب والعبر مما جرى ، وألا نكرّر السياسات نفسها. قلنا: في اليوم التالي لا سلاح خارج إطار الشرعية ولا تنازل قيد أنملة عن ذلك"، معتبراً أنّ "المواجهة مستمرة حتى التطبيق الشامل لحصرية السلاح وبناء الدولة القوية ومؤسساتها والإلتزام بالدستور والقوانين".ختم: "هذا هو الحل الوحيد لمستقبل وطننا، والحماية للبنان واللبنانيين. متمسكون بهذه الخلاصة اليوم وكل يوم".