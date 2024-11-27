خبرٌ عن "الإنترنت" في الجنوب.. هذا ما سيجري

"لا إرسال في المناطق الجنوبيَّة".. هذا ما قاله أبو علي شحادي من مدينة صور في جنوب لبنان عن معاناته في تلقي وإجراء الإتصالات بعدما وصل إلى منطقته صباح اليوم ووجد أن منزله ما زال على حاله بعدما مُني بأضرار خفيفة.

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ما يواجهه "أبو علي" يعاني منه الكثير من الجنوبيين الذي وجدوا أن شبكات الإتصالات لا تعمل كما يجب، لكن هذا الأمر لن يستمرّ طويلاً.

تقول معلومات "لبنان24" نقلاً عن مصادر معنية في قطاع الإتصالات أنَّ الشركات المعنية ستباشر فوراً إلى تجهيز كافة المحطات المتضررة وتأهيلها لجعل المنطقة الجنوبية مشمولة تقنياً بالإرسال المطلوب، سواء من ناحية الإنترنت أو الإتصالات.

وأوضحت المصادر أنَّ شركات الإتصالات مستعدة لوجستياً وتقنياً للعمل على تقوية الإتصالات في جنوب لبنان، علماً أن الشركات المتعاقدة معها جاهزة لإتمام تلك المهمة على وجه السرعة وحينما تتوافر الظروف الملائمة أمنياً وبعد التنسيق مع الجيش.