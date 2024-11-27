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لبنان

وزير الإعلام يكشف: الخطة هي نشر 11 ألف عسكري في الجنوب

Lebanon 24
27-11-2024 | 14:59
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أعلن وزير الإعلام زياد المكاري، اليوم الأربعاء، أنّ "هناك الآن زهاء 4 آلاف عسكري من الجيش اللبناني في الجنوب والخطة أن نصل إلى انتشار 10 أو 11 ألف عنصر كي يتمكّنوا من مواكبة الخطّة وتنفيذ المهمّات الموكلة إليهم".
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وأوضح في كلامه للـ "mtv" أنّ "الحروب مرهقة واللبنانيّون تعبوا ونتمنّى أن يكون ما حصل درساً للجميع وأن تكون مرحلة جديدة والنقاش حول من خسر ومن ربح سيؤخّر إعادة الإعمار وعودة النازحين"، مضيفاً "نحن بحاجة لحوار عميق ومناقشة جدية لما حصل من أجل بناء دولة". (mtv)
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