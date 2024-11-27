وزير الإعلام يكشف: الخطة هي نشر 11 ألف عسكري في الجنوب

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وأوضح في كلامه للـ "mtv" أنّ "الحروب مرهقة واللبنانيّون تعبوا ونتمنّى أن يكون ما حصل درساً للجميع وأن تكون مرحلة جديدة والنقاش حول من خسر ومن ربح سيؤخّر إعادة الإعمار وعودة النازحين"، مضيفاً "نحن بحاجة لحوار عميق ومناقشة جدية لما حصل من أجل بناء دولة". (mtv)