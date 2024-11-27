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لبنان

عن الإنتخابات الرئاسية.. ماذا كشف الجميّل؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 15:32
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قال النائب نديم الجميّل، مساء اليوم الأربعاء، أنّه "لطالما طالبنا بانتشار الجيش في الجنوب وعلى الحدود ولكن أتى اليوم مَن فرض على لبنان هذا الأمر بالقوّة والعبرة اليوم هي بالتنفيذ والمسؤولية باتت مُحدّدة وواضحة".
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أضاف الجميّل عبر الـ "mtv"، "كلّ فريق الممانعة وحزب الله يقول اليوم إنّ ما حصل هو انتصار ولأنّ هذه الاتفاقية فرضوها بقوة الميدان إذاً عليهم تطبيقها خصوصاً بعد التصويت عليها بالإجماع في مجلس الوزراء".

ووجّه سؤال لـ"حزب الله"، قائلاً: "ماذا سيفعل بعد وقف إطلاق النار؟ هل يُريد إعادة تكوين سلاحه وتمويله من إيران أو ترك العملية العسكرية للجيش اللبناني والإنخراط فقط بالحياة السياسية؟ ونحن نرحّب به في السياسة ونقعد على الطاولة من دون سلاح".

وإعتبر الجميّل، أنّ سرديّة "الشعب والجيش والمقاومة" سقطت و"ما عاد إلها لزوم".

وحول إنتخاب رئيس للجمهورية، أكّد أنّ "نحنا مع انتخاب رئيس جمهورية "مين ما كان يكون" شرط أن ينفّذ الاتفاقية ويدعم الجيش إلى أقصى حدّ للوصول إلى دولة تحقّق المساواة بين جميع اللبنانيين ولكن إذا كان سيأتي رئيس يحمي ظهر المقاومة فعندها نقول "إنّو مش وقت انتخاب رئيس اليوم". (mtv)
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