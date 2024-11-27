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لبنان

خبر هام عن "معبر ‎القاع جوسية".. هذا ما أعلنه حمية

Lebanon 24
27-11-2024 | 16:54
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 كتب وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "عودة معبر ‎القاع جوسية البري بين لبنان وسوريا للعمل".
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وزير الأشغال

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