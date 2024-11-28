أصوات انفجارت سُمعت في طرابلس.. هذه طبيعتها

أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع أصوات انفجارات في مدينة طرابلس وضواحيها، صباح اليوم.

وحسب المعلومات، فإن الاصوات مصدرها حقل الرماية في تربل وهي ناتجة قيام وحدات من الجيش بتفجير ذخائر قديمة العهد.