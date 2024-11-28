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لبنان

اقتربت من منطقة الحظر.. إسرائيل تقصف سيارة في مركبا وسقوط إصابات

Lebanon 24
28-11-2024 | 03:35
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ مسيّرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في قرية مركبا جنوب لبنان لإبعادها عن منطقة الحظر، حيث كانت قد أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط إصابتين جرّاء استهداف داخل البلدة، وعملت جمعية الرسالة فوج بني حيان على نقلهما إلى المستشفى.
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يأتي ذلك عقب قصف مدفعي تعرّضت له بلدة عيتا الشعب، صباح اليوم.
 
كنا أُفيد عن سماع صوت إنفجار من اتجاه كفرشوبا، حيث أشارت معلومات إلى تموضع دبابات للعدو مقابل البلدة.
 
بالتوازي، اطلقت قوات الجيش الإسرائيلي 5 قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة.
 
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