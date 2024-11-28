لودريان يلتقي نواب "اللقاء التشاوري المستقل"

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التقى المبعوث الفرنسي جان ايف لو دريان في قصر الصنوبر صباح اليوم "اللقاء التشاوري النيابي المستقل" الذي ضم النواب:الياس بو صعب، وابراهيم كنعان، والان عون وسيمون أبي رميا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان إرفيه ماغرو ،وعرض معهم" التطورات ما بعد وقف إطلاق النار والمسار السياسي وأولوية انتخاب رئيس للجمهورية"، وفق ما افاد بيان عن اللقاء.