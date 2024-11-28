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لبنان

مولوي: لا أتخوّف من مشاكل داخليّة

Lebanon 24
28-11-2024 | 04:26
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نوّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بالدور الكبير الذي نفذته الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الفائتة.

وقال على هامش جلسة مجلس النواب: "سنكمل نحو الأفضل ولا أتخوّف من مشاكل داخليّة".
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