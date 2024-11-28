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لبنان
"الصحة" تنشر الجدول الثالث للمساعدات الموزعة على المستشفيات والجمعيات الإسعافية
Lebanon 24
28-11-2024
|
04:34
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تنشر وزارة الصحة العامة الجدول الثاني للمساعدات التي تلقتها الوزارة ووزعتها على المستشفيات والجمعيات الإسعافية في الفترة الواقعة بين الرابع والواحد والعشرين من تشرين الثاني الحالي.
وتتضمن انواعا متعددة من المعدات الطبية والجراحية، الأدوية، المستلزمات الطبية والجراحية وكميات من المازوت ومواد غذائية.
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وفي بيان صادر عن وزارة الصحة العامة جددت توجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة إلى جانب عدد من الجمعيات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم هذه المساعدات.
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