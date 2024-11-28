النائب قبلان: المقاومة أفشلت مخططات اسرائيل وأجبرتها على التزام الـ 1701

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أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان أن "المقاومة أثبتت أنها ند لأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا الى انها الآن "تصنع قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل وأفشلت مخططاتها وأجبرتها على التزام القرار 1701".واعتبر في حديث الى اذاعة "سبوتنيك"، ان "التفاهم الآن يشبه غيره من التفاهمات التي جرت في السابق"، موضحا انه منذ العام 2006 وحتى 8 تشرين اول 2023 كان الطيران الإسرائيلي يستهدف أي بقعة في الوطن العربي، الا انه لم يكن يجرؤ على خرق الهدنة مع لبنان الذي كانت مقاومته تفرض حالة ردع مع العدو".وعن الحديث ان الجيش الاسرائيلي لا يزال في بعض الأماكن في الجنوب، اشار قبلان الى ان "المقاومة استطاعت ان تمنع الاسرائيلي من احتلال القرى الحدودية والاسرائيلي مجبر على الانسحاب من بعض المناطق القليلة التي تقدم فيها".اما عن اعادة الاعمار للمنازل التي هدمها الاسرائيلي، فاكد ان "الدولة اللبنانية مسؤولة عن اعادة الاعمار وأهالي الجنوب سيعودون الى قراهم ولو اضطروا الى العيش بالخيام"، لافتا الى ان "موضوع المنازل الجاهزة لم يطرح بشكل جدي لانها ليست رخيصة الثمن".وكشف انه "سيتم تقديم بدل إيواء من الجهات المانحة للعائلات التي دُمرت منازلها لحين إعادة اعمار منازلها، والدول العربية وايران والمكونات التي ترعى مشروع المقاومة في لبنان مستعدة للتبرع لاعادة الاعمار كما حصل في السابق"، لافتا الى انه "لن يكون هنالك معوقات إدارية في طريق إعادة الاعمار وسيتم إعادة اعمار كل ما تهدم من دون تمييز بين المواطنين".أضاف: "هنالك بعض عمليات الاحتكاك مع العدو الاسرائيلي وسيتولى الجيش ضبط الامن ومنع الاحتكاك بين المواطنين والجيش الاسرائيلي لحين الزام الإسرائيليين الانسحاب الكامل الى ما وراء الخط الأزرق".وشدد على ان "العدو الاسرائيلي فشل في كل أهدافه على لبنان، وهو يشعر بحالة حرج وخصوصا انه شعر بالعجز عن مواصلة الحرب وأُجبر على القبول بوقف اطلاق النار ".وعن اعتقال الإسرائيليين لاربعة مواطنين لبنانيين، اعتبر قبلان ان "هذا الامر يُعد خرقاً لوقف اطلاق النار وهو سيضطر الى اطلاقهم"، مؤكداً انه "في حال خرجت اسرائيل عن الخطوط المرسومة فإنها ستواجه مجددا بأس المقاومة" .ورأى انه "لا بد من زيادة عديد وعدة الجيش اللبناني ليتمكن من ضبط كامل الحدود في مواجهة العدو الإسرائيلي وهذا ما تعهد بتقديمه المجتمع الدولي".