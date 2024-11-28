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لبنان

سليمان استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت: الدول العربية لا تزال تدعم قرار تحييد لبنان

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:44
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استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان في دارته في اليرزة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان المستشار عبدالله سليمان الشاهين في زيارة وداعية، يرافقه المستشار ياسين الماجد، وبحث معه في الشؤون العربية وفي العلاقات اللبنانية الكويتية.
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وشدد سليمان أمام ضيفه على "ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية الشقيقة التي تتفهم خصوصيته وتدعم قرار تحييده عن صراعات المحاور وعدم انخراطه في حروب الاخرين".
كذلك رحب الرئيس سليمان بتعيين دولة الكويت سفيرًا جديدًا في لبنان، وتمنى لضيفه "التوفيق في مهامه الجديدة".

 
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