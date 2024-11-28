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لبنان

خلف: فلتكن هذه الجلسة مدخلا للانقاذ

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:47
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قال النائب ملحم خلف ، في مداخلة قبيل اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة الانتخاب: "دولة الرئيس، اللحظة اليوم للمشاركة بعودة عناق اهل الارض للارض. لكن فرحة هذه العودة تبقى غير مكتملة، فالدولة لا تزال مبتورة الرأس، والحكومة مستقيلة تسير الأعمال، ومجلس النواب يشرع خارج انتظام الحياة العامة".
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تابع: "دولة الرئيس، ذكرتم البارحة ان اللحظة هي للانقاذ. فلتكن هذه الجلسة مدخلا لهذا الإنقاذ! حولوا هذه الجلسة الى جلسة تاريخية لانتخاب رئيس للبلاد، ولتبدأ الجلسة بالدورات اللازمة حتى اعلان اسم الرئيس العتيد.حينها تنتظم الامور، وكل ما هو مقترح على جدول اعمال جلسة اليوم  ينتظم من ضمن المؤسسات ووفق الصلاحيات المعطاة لكل منها، فنعود جميعاً الى منطق الدولة التي علينا ان نبنيها، هذه الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة للجميع. وبغير ذلك، نبقى في فرحة غير مكتملة، وفي تكريس لنهج اللادولة والادستور واللامساءلة".

وختم: "دولة الرئيس، قرار الانقاذ اليوم بيدكم انتم، وبيد سائر السادة النواب الحاضرين. اما ان إرتأيتم الاستمرار بالجلسة على ما هي عليها، عندها انا مضطر ان انسحب منها".
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