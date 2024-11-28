بو صعب: الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس



قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وسيدعو الرئيس بري كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء".





وأضاف بوصعب بعد انتهاء الجلسة التشريعيّة أنّ "جوّ التفاؤل بانتخاب رئيس الجمهورية زاد وتشريع اليوم كان ضروريّاً".

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