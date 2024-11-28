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لبنان

بيان صادر عن غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:27
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صدر عن غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت البيان التالي:

يتقدم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعازي للشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي تعرضت له العديد من المحافظات في لبنان وخاصة محافظة مدينة بيروت متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين .
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مع سريان وقف اطلاق النار فجر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/11/2024، الأمر الذي فتح المجال امام الآف العائلات النازحة في العودة الى قراها في الجنوب والبقاع اضافة الى الضاحية الجنوبية وغيرها لتفقد منازلها وممتلكاتها، منهم من بقي هناك ومنهم من عاد وهو بحاجة الى مركز ايواء .
لذلك، تعلن غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت عن تخصيص  مركزي ايواء هما: قرية بنين التي تم استحدائثها لايواء الاخوة الضيوف في مدينة كميل شمعون الرياضة وبيت الضيافة ( فلورا ) في منطقة الكرنتينا لاستقبالهم ومساعدتهم.
للمزيد من المعلومات التواصل مع غرفة ادارة الكوارث في محافظة بيروت على الرقم 987001/01.
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