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لبنان

عدوان: لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم سلاح خارج الدولة

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:30
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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان "اللبنانيّون توّاقون لرؤية الجيش يحمي الحدود بنفسه، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة وعلينا استخلاص العبر وأن نكون واضحين وصريحين في المسار الجديد".
 
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وأضاف عدوان بعد الجلسة التشريعية: "أقول للبنانيّين إنّنا كتكتل لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم سلاح خارج الدولة اللبنانيّة ولن نقبل إلا بأن تستعيد الدولة كامل قرارها في كلّ المناطق وتطبيق القوانين".
 
 
وقال: "علينا بناء دولتنا ودعوة برّي لجلسة انتخاب رئيس خطوة مهمّة فالرئيس هو المنطلق للدولة التي سنبنيها".
 
 
وتابع عدوان: "ما مضى قد مضى "ما بدنا نرجع نفتح دفاتر" ونحن أمام مرحلة جديدة".
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