عدوان: لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم سلاح خارج الدولة

قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان "اللبنانيّون توّاقون لرؤية الجيش يحمي الحدود بنفسه، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة وعلينا استخلاص العبر وأن نكون واضحين وصريحين في المسار الجديد".

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وأضاف عدوان بعد الجلسة التشريعية: "أقول للبنانيّين إنّنا كتكتل لن نقبل أن يكون هناك بعد اليوم سلاح خارج الدولة اللبنانيّة ولن نقبل إلا بأن تستعيد الدولة كامل قرارها في كلّ المناطق وتطبيق القوانين".

وقال: "علينا بناء دولتنا ودعوة برّي لجلسة انتخاب رئيس خطوة مهمّة فالرئيس هو المنطلق للدولة التي سنبنيها".

وتابع عدوان: "ما مضى قد مضى "ما بدنا نرجع نفتح دفاتر" ونحن أمام مرحلة جديدة".