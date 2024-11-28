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لبنان

على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هكذا علقت روسيا

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:14
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أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أملها في أن تكون الهدنة المبرمة بين لبنان وإسرائيل طويلة الأمد.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس، في ردها على سؤال من الصحفيين بهذا الصدد: "بالفعل تم تسجيل الهدنة ولتكون طويلة الأمد".
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وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن، حيز التنفيذ بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وبحسب "القناة 13" العبرية، فإن نص الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار مؤلف من 13 نقطة  تتضمن عدم تنفيذ حزب الله وسائر الجماعات المسلحة على الأراضي اللبنانية أي عمل هجومي ضد إسرائيل، وعدم تنفيذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر. (روسيا اليوم)

لبنان

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