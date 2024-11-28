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لبنان

العثور على جثة إبن الـ25 عاماً داخل منزله... ما سبب وفاته؟

Lebanon 24
28-11-2024 | 07:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة م.ع من مواليد العام 1999، داخل منزله في منطقة مشمش - عكار.
 
 
وبحسب المعلومات، تُوفي م.ع إختناقاً بسبب التدفئة على الفحم.
 
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وتمّ نقل الجثة الى مستشفى الحبتور في منطقة حرار.
 
 
 
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