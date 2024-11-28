محاولة سرقة سيارة صحافي في طرابلس... هذا ما حدث

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أقدم مجهولون على محاولة سرقة سيارة رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الصحافي غسان ريفي وهي من نوع هيونداي، خلال توقفها أمام منزله في طرابلس وذلك عند الساعة الرابعة والنصف فجرا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وعمد أحدهم إلى كسر زجاج النافذة الأمامية من الجهة اليمنى ودخل إلى السيارة وكسر مكان التشغيل وإستخرج الشرائط الكهربائية في محاولة منه لاحداث إحتكاك يؤدي إلى إدارة محركها، وقد فشل في ذلك ما دفعه إلى إحداث أضرار كبيرة في داخل السيارة.