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لبنان

باسيل يهنئ بوقف إطلاق النار: أتمنى أن يكون الجميع قد أخذ العبرة مما حصل

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:20
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تلقّى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تناولا فيه الأوضاع في لبنان وضرورة تطبيق ال ١٧٠١ وانتخاب رئيس للجمهورية. 
وكان باسيل الموجود في الخارج، أجرى أيضاً اتصالات هاتفية بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقيادة حزب الله مهنّئًا بوقف إطلاق النار وآملا أن يؤدي إلى الاستقرار المطلوب ومتمنيًا أن يكون الجميع في لبنان قد أخذ العبرة مما حصل.
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 من جهة أخرى تلقى باسيل اتصالا هاتفيا طويلا من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايڤ لودريان الذي أطلعه على طبيعة مهمته في لبنان، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين.
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