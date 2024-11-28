المجلس الماروني هنأ بالتمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين

هنأ رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى وأعضاء الهيئة الإدارية في بيان مساء اليوم، "اللبنانيين جميعا بقرار مجلس النواب التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية، وتلمسوا في قرار البرلمان حلا حكيما منعا للفراغ".

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واعتبر المجلس الماروني في بيانه، أن "التمديد جاء لأجل ضمان الاستقرار في قيادة الجيش، في خضم هذه الحرب المدمرة على لبنان".



وإذ اعتبر المجلس العام الماروني أن "العماد جوزاف عون رجل وطني صاحب مناقبية عالية"، أكد "رفضه المساس باستقرار المؤسسة العسكرية، وسط التدهور الأمني والمعيشي والفراغ في سدة الرئاسة الأولى".



وتمنى "التسريع في ملء الفراغ على مستوى كل مؤسسات الدولة"، مجددا "دعوته النواب إلى انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإعادة دورة الحياة إلى طبيعتها".