Advertisement

لبنان

المجلس الماروني هنأ بالتمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين

Lebanon 24
28-11-2024 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1285411-638684190950049764.jpeg
Doc-P-1285411-638684190950049764.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى وأعضاء الهيئة الإدارية في بيان مساء اليوم، "اللبنانيين جميعا بقرار مجلس النواب التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية، وتلمسوا في قرار البرلمان حلا حكيما منعا للفراغ".
Advertisement
 
واعتبر المجلس الماروني في بيانه، أن "التمديد جاء لأجل ضمان الاستقرار في قيادة الجيش، في خضم هذه الحرب المدمرة على لبنان".

وإذ اعتبر المجلس العام الماروني أن "العماد جوزاف عون رجل وطني صاحب مناقبية عالية"، أكد "رفضه المساس باستقرار المؤسسة العسكرية، وسط التدهور الأمني والمعيشي والفراغ في سدة الرئاسة الأولى".

وتمنى "التسريع في ملء الفراغ على مستوى كل مؤسسات الدولة"، مجددا "دعوته النواب إلى انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت لإعادة دورة الحياة إلى طبيعتها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:08 | 2024-11-28
16:03 | 2024-11-28
15:55 | 2024-11-28
15:26 | 2024-11-28
15:22 | 2024-11-28
15:12 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24