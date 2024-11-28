بشأن رواتب القطاع العام.. هذا ما أعلنته وزارة المالية

Advertisement

أعلنت وزارة المالية انها بعدما أنهت اجراءات تحويل معاشات المتقاعدين ورواتب الاسلاك العسكرية كافة، بات بإمكانهم قبضها من مصارفهم الخاصة اعتباراً من صباح الغد الجمعة ٢٩ تشرين الثاني الجارياما بخصوص رواتب العاملين في القطاع العام عامة، فسيبدأ تحويلها غداً الجمعة الى مصرف لبنان الذي يحيلها بدوره الى المصارف الخاصة.