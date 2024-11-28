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لبنان

بشأن رواتب القطاع العام.. هذا ما أعلنته وزارة المالية

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:30
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أعلنت وزارة المالية انها بعدما أنهت اجراءات تحويل معاشات المتقاعدين ورواتب الاسلاك العسكرية كافة، بات بإمكانهم قبضها من مصارفهم الخاصة اعتباراً من صباح الغد الجمعة ٢٩ تشرين الثاني الجاري
اما بخصوص رواتب العاملين في القطاع العام عامة، فسيبدأ تحويلها غداً الجمعة الى مصرف لبنان الذي يحيلها بدوره الى المصارف الخاصة.
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