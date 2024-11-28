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لبنان

نتنياهو يرفع من تصعيده: نستعد لحرب واسعة في حال انتهك حزب الله "الاتفاق"

Lebanon 24
28-11-2024 | 13:41
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي قد تلقى تعليمات بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حال حدوث أي انتهاك للهدنة.

وأضاف نتنياهو في تصريحاته اليوم  الخميس، أن "التهديد في الشمال قد تم إزالته"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في المنطقة قد ساهمت في تقليص هذا التهديد بشكل كبير.
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كما شدد على أن إسرائيل ستواصل العمل على إقناع "ليس فقط أعدائنا، بل أيضًا سكاننا"، في إشارة إلى المواطنين الإسرائيليين، مؤكدًا أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستتم تدريجيًا عندما يشعر المواطنون أن الظروف أصبحت مواتية لذلك.
 

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