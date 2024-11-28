نتنياهو يرفع من تصعيده: نستعد لحرب واسعة في حال انتهك حزب الله "الاتفاق"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي قد تلقى تعليمات بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حال حدوث أي انتهاك للهدنة.



وأضاف نتنياهو في تصريحاته اليوم الخميس، أن "التهديد في الشمال قد تم إزالته"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في المنطقة قد ساهمت في تقليص هذا التهديد بشكل كبير.

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