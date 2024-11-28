ماذا سيكون على طاولة "الجمهورية القوية" غداً؟

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يعقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعاً وصف بالاستثنائي غدا في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فماذا سيكون على طاولة البحث ليوصف الاجتماع بالاستثنائي كما صدر عن دائرة الاعلام في القوات اللبنانية؟مصادر مقربة من القوات اللبنانية اكدت عبر "لبنان 24" ان الاجتماع سيقارب مسألتين اساسيتين الأولى التطور الذي حصل عقب وقف اطلاق النار، وهذا التطور كان مطلوبا بقوة، خصوصاً وان الحرب واستمرارها كانا كارثة على اللبنانيين، كما سيقارب بدقة مضمون نص الاتفاق وهو سيادي بامتياز، وسيقارب نصوص هذا الاتفاق وما بعده ، لناحية اعادة انتاج السلطة وما يجب ان يخطو اليه لبنان في المرحلة المقبلة.