دخول لودريان ساهم في "ضبط الانتظام"

Advertisement

علق مصدر نيابي على الجلسة التشريعية التي عقدت في المجلس النيابي، مشيراً الى أن وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى داخل القاعة العليا للمجلس أسهم في عملية إنتظام التصويت على إقتراح قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية. ولاحظ المصدر "ان بند التمديد لعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى تم التصويت عليه بالطريقة التقليدية المبهمة "صُدّق" من دون رفع الأيدي او التعداد الإسمي وإحتساب الأصوات، ومُرر وسط الصراخ والإعتراضات من قِبل عدد كبير من النواب. أما لدى حضور لودريان فكان التصويت على إقتراح التمديد للعمداء لسنة واحدة بالمناداة إسما إسما ، والجواب من كل نائب "مع" أو "ضد" بإنتظام وبشفافية كاملة حتى أصبحت النتيجة 48 صوتا ضد الاقتراح و50 صوتا معه، وبعدها رفعت الجلسة.المصدر ختم بأن كل القوانين يجب أن يتم التصويت عليها بهذه الطريقة الواضحة والشفافة إحتراماً للشعب وللمجلس ونوابه.