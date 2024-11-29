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لبنان

انخفاض جديد في أسعار المحروقات.. إليكم كم أصبحت

Lebanon 24
29-11-2024 | 02:09
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انخفض صباح اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية، والمازوت 6000 ليرة لبنانية، فيما بقي سعر الغاز على استقراره.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1415.000ليرة لبنانية.
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- بنزين 98 أوكتان: 1455.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1341.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 1042.000 ليرة لبنانية. 
 

لبنان

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