انخفاض جديد في أسعار المحروقات.. إليكم كم أصبحت

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انخفض صباح اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية، والمازوت 6000 ليرة لبنانية، فيما بقي سعر الغاز على استقراره.- بنزين 95 أوكتان: 1415.000ليرة لبنانية.- بنزين 98 أوكتان: 1455.000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1341.000 ليرة لبنانية.- الغاز: 1042.000 ليرة لبنانية.