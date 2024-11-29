بهذه الطريقة.. سرقوا 1300 دولار من متجر في طرابلس

اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة بالدخول عن طريق الكسر والخلع الى محل لبيع الالبسة الرياضية في محلة شارع نديم الجسر في طرابلس وسرقة مبلغ مالي قدر بـ 1300$ اميركي وبالاضافة الى لابتوب وبعض المحتويات ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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