جلسة حكومية مُرتقبة.. وهذا جدول أعمالها المُقترح

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في بنود ومواضيع ضرورية.

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