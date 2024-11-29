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لبنان

جلسة حكومية مُرتقبة.. وهذا جدول أعمالها المُقترح

Lebanon 24
29-11-2024 | 04:21
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في بنود ومواضيع ضرورية.
 
للإطلاع على جدول الأعمال المُقترح.. إضغط هنا
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