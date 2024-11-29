بعد "هدنة لبنان".. إسرائيل أمام "تهديد كبير" وتقريرٌ يتحدّث

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه مع انتقال إسرائيل من الحرب ضد حزب الله في لبنان على الجبهة الشمالية، إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخراً، تتصاعد المخاطر على جبهات أخرى، فيما فيها العنف في الضفة الغربية، وتهديد الحوثيين في اليمن، والمجموعات المدعومة من إيران في العراق، وجهود طهران للانتقام والطموحات النووية.

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وأشارت جيروزاليم بوست، في تحليل إلى أنه في الوقت الذي كانت تستعد إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، فإنها كانت تتجهز أيضاً للاستفزازات المُحتملة من حزب الله، والتي قد تتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً.

ونقلت تحذيرات مسؤول أمني كبير في إسرائيل من أن البيئة المتوترة لا تترك مجالاً كبيراً للخطأ، أو سوء التقدير.





إيران على رأس الأولويات

تقول الصحيفة إنه على الرغم من الاهتمام بلبنان، تظل إيران على رأس أولويات إسرائيل، موضحة أن التهديدات تنقسم إلى 3 قضايا رئيسية، أولها التهديدات الفورية المتكررة من قبل الحكومة الإيرانية، حيث هددت إيران باستمرار بالرد على إسرائيل، وباستثناء هجمات صاروخية وبطائرات بدون طيار ضد إسرائيل، امتنعت طهران حتى الآن عن تنفيذ تلك التهديدات.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن قوات الدفاع الجوي الأمريكية المتمركزة في إسرائيل يقال إنها قللت على الأرجح من احتمالات رد إيراني أكثر أهمية.

أما التهديد الثاني الذي تفرضه إيران على إسرائيل، فيتمثل في مساهمتها في تهريب الأسلحة بالشرق الأوسط، بهدف إلحاق الأذى بإسرائيل، وزعزعة استقرار المنطقة من خلال وكلائها.

وقالت إن التهديد الثالث المتعلق بإيران، فهو برنامجها النووي الذي يواصل التقدم، وبما أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى 60%، فقد اضطر وزير الدفاع المعين حديثاً، يسرائيل كاتس، إلى إعطاء الأولوية للاستعداد العسكري للضربات ضد المنشآت النووية في إيران.

أما الأولوية الثانية، فهي قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في أراضي القطاع بهدف ممارسة ضغوط عسكرية مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف حركة "حماس" أملاً في الدفع نحو مفاوضات لإطلاق سراح 101 رهينة لا يزالوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.





الضفة الغربية الجبهة الرئيسية

وثالثاً، تحدثت الصحيفة عن جبهة الضفة الغربية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في استهداف الفصائل الفلسطينية المسلحة هناك ومن بينها حركة حماس، مضيفة أنه "نظراً لتمكن الجيش الإسرائيلي في القضاء على قيادات حماس بقطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وتشكيل تهديد لإيران لردع هجماتها، أصبحت الضفة الغربية المشكلة الأمنية الرئيسية لإسرائيل".

وقالت "جيروزاليم بوست"، إن العنف في الضفة الغربية قد زاد، حيث كانت إيران تهرب الأسلحة لمساعدة الفصائل المسلحة هناك، في وقت تختلط فيه المستوطنات بالبلدات الفلسطينية، ما يجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن يحافظ على السيطرة، مؤكدة أن حل المشكلة يتطلب العمل العسكري والدبلوماسي.





جبهة سوريا

أما عن الجبهة السورية، فتقول الصحيفة إن التهديدات المتعلقة بها تتعلق بطرق تهريب الأسلحة من إيران لتسليمها إلى أيدي حزب الله، فضلاً عن الجماعات المدعومة من إيران والبنية التحتية لتصنيع الأسلحة، والتي تشكل تهديداً أيضاً.





الحوثيون في اليمن

كما تحدثت الصحيفة عن تهديد جبهة الحوثيين في اليمن، والتي اشتبكت مع إسرائيل، حيث تم إطلاق طائرات من دون طيار، فيما ردت تل أبيب بغارات على ميناء الحديدة أواخر تموز الماضي، وحذرت من أن التهديد الحوثي قد ينمو إذا سارعت إيران نحو دعمه. (24)