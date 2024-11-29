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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ احتلّ حيّاً في الجنوب... 4 دبابات إسرائيليّة تمركزت فيه

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ 4 دبابات وجرافتين إسرائيليتين توغلت في أحد الأحياء الغربية في بلدة الخيام، وتمركزت فيه واحتلته، علماً أنّه خلال الحرب لم تدخل القوّات الإسرائيليّة إلى هذا المكان.
 
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وفي سياق آخر، أُصيب المواطنان علي وعيتي التنوخي بجروح طفيفة عند محاولتهما للمرة الثانية إخراج جثمان الشهيدة أميرة تنوخي، بعدما أطلق العدوّ الإسرائيليّ النار عليهما.
 
 
 
 
 
 

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