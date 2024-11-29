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لبنان
بو حبيب استقبل سفير تركيا الجديد وسفير قطر
Lebanon 24
29-11-2024
|
08:17
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، القائم بالأعمال التركي الجديد السفير مراد لوتيم، في زيارة تعارف، تم في خلالها التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار وسبل تعزيز الاستقرار، وتم النظر في إمكان أن تستأنف الخطوط الجوية التركية تسيير رحلاتها إلى بيروت ووعده خيرا في القريب العاجل.
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وإلتقى بو حبيب سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أبلغه ترحيب قطر بوقف إطلاق النار، وعن نية بلاده مؤازرة لبنان في عملية إعادة الإعمار خلال هذه الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخه.
وشكر بو حبيب دولة قطر "لوقوفها الى جانب الشعب اللبناني"، مثنيا على "المساعدات القطرية التي بلغت أكثر من ٢٢٤٠ طناً من المساعدات الانسانية والطبية وخلافه، حملتها ٢٠ طائرة قطرية وفقا للائحة الحاجات اللبنانية المستلمة من السلطات اللبنانية المختصة"، مبديا امتنانه "لكل ما تقدمه قطر من رعاية ومساعدة في عميلة إستشفاء حالات حرجة ومكلفة لأطفال لبنانيين يحتاجون الى عناية طبية خاصة"، مرحبا بـ"قرار شركة الطيران القطرية إستئناف رحلاتها إلى لبنان إبتداء من ٩ كانون الأول المقبل".
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